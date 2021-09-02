"Стоял на нижней полочке": в Сумах в школьном музее хранился снаряд, который в любой момент мог взорваться (фото)

Опасный предмет обнаружил новый директор школы.

В Сумах в школе №19 обнаружили снаряд со взрывчатым веществом, который хранился в музее.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает "Sumy.today".

По данным СМИ, опасный экспонат времен Второй мировой войны обнаружил директор школы Богдан Сюркало, который занимает эту должность всего два месяца.

Как рассказал директор, школьный музей работает еще с 1963 года. Мужчина решил проверить безопасность трех учебных мин и зенитного снаряда, находящихся там, поэтому решил вызвать взрывотехников.

"Снаряд стоял на нижней полочке рядом с фугасом и имел конус сверху. Конус говорит о том, что это взрыватель и специалисты подтвердили это", — говорит директор школы.

По его словам, снаряд содержал взрывчатое вещество и мог сработать.

Взрывотехники подтвердили, что мины не являются опасными, поэтому их оставили в школе, а вот снаряд пришлось изъять.

Специалист отдела коммуникации Нацполиции Сумской области Владимир Кузьменко заявил, что опасный предмет утилизируют. Также он сказал, что в преддверии нового учебного года работники правоохранительных органов обследовали все школы города, но взрывоопасных предметов им не удалось найти.

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