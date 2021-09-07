Укр

На оккупированной Луганщине оборвался трос в шахте, есть погибшие и пострадавшие (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Часть горняков выжили в аварии. Новость обновлена 07 сентября 2021, 07:29
Часть горняков выжили в аварии.

Пострадавших в результате аварии доставляют в больницы.

На шахте "Красный партизан", захваченной боевиками "ЛНР", оборвалась клеть с шахтерами. Сообщается про минимум девять погибших. Всего в клети было 25 горняков.

Об этом сообщает Интерфакс.

В шахте продолжаются работы по деблокировке шахтеров и тел погибших. Трагедия произошла шестого сентября около 20:30. Оборвался канат в транспортной кабине. В ней на момент обрыва находились 25 человек. Точное состояние шестнадцати из них остается неизвестной, пока спасатели и медики, подчиняющиеся оккупантам, не закончили работы. Сообщают, что до поверхности клеть не доехала 200 метров.

Первых горняков уже подняли на поверхность — с разными травмами их доставили в медицинские учреждения.

Шахта "Красный партизан" находится на оккупированной территории Луганской области в городе Червонопартизанск (Вознесеновка после переименования). Это самая восточная шахта Украины.

Ранее "Телеграф" писал про взрыв газометановой смеси на шахте в Донецкой области, трагедия произошла более месяца назад. По факту взрыва было начато расследование.

Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
В регионах
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию
Дата публикации
Категория
Константин Павлов покончил с собой, причин может быть несколько
Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими