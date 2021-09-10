Популярный энергетик срочно изымают из супермаркетов в Украине: нашли опасное вещество в составе

Опасное вещество, которое содержится в энергетике, негативно влияет на глаза, дыхательные пути и кожу.

В Украине с полок супермаркетов и магазинов исчезнет энергетический напиток "Hell", в составе которого обнаружили несанкционированное вещество оксид этилена.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Оксид этилена — это токсичное в жидком и газообразном состоянии вещество, опасное для здоровья. Оно является сильным раздражителем и может негативно повлиять на глаза, кожу и дыхательные пути потребителя напитка. Таким образом, в результате может возникнуть рвота, тошнота и сильная головная боль.

Производителем напитка с опасным веществом является компания "Hell Energy Magyaroszag Kft", которая базируется в Венгрии.

Госпродпотребслужба Киевской области дала приказ немедленно прекратить продажу опасных энергетиков и изъять их из обращения пищевых продуктов. При обнаружении несоответствия указа нужно в течение двух дней сообщить об этом компетентным органам. Выполнение указания службы является обязательным, ведь это предполагает часть 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Опасный для здоровья энергетик "Hell" раньше можно было найти в супермаркетах сетей "Сильпо", "АТБ" и небольших магазинах. Также напиток продается в интернет-магазинах, таких как "Rozetka".

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