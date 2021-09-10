В Запорожье водитель маршрутки ударил пенсионера дверью по голове - причина абсурдна (видео, фото)

Пожилой мужчина пытался зайти в маршрутку, но водитель был против его багажа.

У мужчины в руках был рюкзак и тележка в сложенном виде. Но водитель автобуса грубо его оттолкнул — по сообщениям очевидцев ударив ногой в живот и пытался захлопнуть дверь. При этом он попал пенсионеру по лицу.

Об этом пишет очевидица инцидента Любовь Мацко в Facebook.

По словам женщины маршрутка была пустой — места занимали несколько человек. Свои действия в отношении мужчины водитель сопровождал руганью. ЧП произошло на маршруте №85.

Очевидица также рассказала, что пострадавшего зовут Валентин Иванович, ему 10 сентября, в день чрезвычайного происшествия, исполнилось 82 года.

На видео слышно, как кричат дети, которые были на остановке. Любовь рассказывает, что от увиденного у них началась истерика. Пассажиры пришли на выручку пожилому мужчине, которому после случившегося стало плохо. Ехать дальше по маршруту водителю не дали.

Мужчине 82 года Последствия удара дверью

Как стало известно "Телеграфу" Нацполиция Запорожья открыла криминальное расследование по ч. 1 ст. 125 УК — нанесение легких телесных повреждений. Пострадавшего дедушку направили на экспертизу. В полиции также ждут заявления от пострадавшего. Были ли предприняты какие-либо санкции в отношении водителя пока не известно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре бабушку с тачкой в маршрутке отстояли пассажиры — водитель хотел ее выгнать.