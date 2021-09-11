Число пострадавших от отравления в школьной столовой Хмельницкого выросла до 92: подробности
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Учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения.
В Хмельницком продолжает расти количество отравлений в столовой одной из школ — сейчас зафиксировано уже 92 пострадавших ребенка.
Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Первые четыре случая отравления зафиксировали еще 7 сентября. С тех пор количество пострадавших начало расти и по состоянию на 18:00 10 сентября оно достигло 92 человек.
И это если учитывать только тех, кто обратился в медицинские учреждения или к семейным врачам. Всем школьникам поставили один диагноз — "острое отравление неустановленной этиологии".
Среди пострадавших всего 39 родителей обратились в полицию с сообщением об отравлении в школьной столовой. Более десятка детей лечится сейчас в медицинских учреждениях.
На данный момент учебное заведение не принимает в свои стены школьников, ведь оно перешло на дистанционную форму обучения. Что касается столовой, она также пока не работает.
Эксперты уже взяли необходимые анализы у работников пищеблока, а также образцы пищи и воды, которую употребляли пострадавшие школьники.
Результаты исследований станут известны в понедельник, 13 сентября.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из гимназии Киева вскоре после начала нового учебного года почти в 200 учеников обнаружили кишечную инфекцию.
Напоминаем, что в августе в Харькове массово отравились посетители популярной сети ресторанов — пострадали около 90 человек, однако источник инфекции так и не удалось обнаружить.
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