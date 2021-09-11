Укр

Число пострадавших от отравления в школьной столовой Хмельницкого выросла до 92: подробности

Автор
И. Гамчук
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У детей обнаружили кишечную инфекцию. Новость обновлена 11 сентября 2021, 15:18
У детей обнаружили кишечную инфекцию.

Учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения.

В Хмельницком продолжает расти количество отравлений в столовой одной из школ — сейчас зафиксировано уже 92 пострадавших ребенка.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Первые четыре случая отравления зафиксировали еще 7 сентября. С тех пор количество пострадавших начало расти и по состоянию на 18:00 10 сентября оно достигло 92 человек.

И это если учитывать только тех, кто обратился в медицинские учреждения или к семейным врачам. Всем школьникам поставили один диагноз — "острое отравление неустановленной этиологии".

Среди пострадавших всего 39 родителей обратились в полицию с сообщением об отравлении в школьной столовой. Более десятка детей лечится сейчас в медицинских учреждениях.

На данный момент учебное заведение не принимает в свои стены школьников, ведь оно перешло на дистанционную форму обучения. Что касается столовой, она также пока не работает.

Эксперты уже взяли необходимые анализы у работников пищеблока, а также образцы пищи и воды, которую употребляли пострадавшие школьники.

Результаты исследований станут известны в понедельник, 13 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из гимназии Киева вскоре после начала нового учебного года почти в 200 учеников обнаружили кишечную инфекцию.

Напоминаем, что в августе в Харькове массово отравились посетители популярной сети ресторанов — пострадали около 90 человек, однако источник инфекции так и не удалось обнаружить.

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