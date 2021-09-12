В Одесской области ребенок попал в реанимацию с отеком мозга и параличом после укуса клеща

Мальчику поставили диагноз острый менингоэнцефалит

В городе Черноморск Одесской области ученик седьмого класса оказался в реанимации с острым менингоэнцефалитом, развившимся в результате укуса клеща. Ребенка парализовало.

Об этом сообщила местная жительница Анна Гуманная на своей странице в Facebook.

По словам женщины, в реанимацию попал ученик Александровской ООШ. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчику диагностировали отек мозга и паралич, а врачи говорят, что лечение будет длительным и сложным.

Кроме того, отметила Анна Гуманная, семья имеет тяжелое материальное положение после смерти матери мальчика в результате тяжелой болезни. Поэтому неравнодушных людей просят откликнуться и помочь.

К сообщению также прилагается справка 12-летнего мальчика с диагнозом острый менингоэнцефалит.

В Черноморске мальчика парализовало после укуса клеща

Стоит отметить, что клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности и даже смерти. Этот вирус сохраняется и размножается в организме переносчика — иксодовых клещей на всех стадиях его развития. В организм человека болезнь передается во время его присасывания к телу. Кроме того, иксодовые клещи переносят боррелиоз (болезнь Лайма) и болезнь Миямото.

Как уберечься от клещей?

С приходом осени сезонная активность клещей активизировалась, в связи с чем участились случаи тяжелых осложнений после их укусов людей. По данным Минздрава, клеща можно "подцепить" не только в лесу, но и в траве парка или сквера, на любом газоне. Укус клеща для человека почти неощутим, ведь животное выделяет анестетическое вещество, обезболивающее укус.

Для того, чтобы избежать тяжелых последствий клещей придерживайтесь следующих правил:

на прогулку в лес или парк, надевайте закрытую одежду (брюки, кофту на долгий рукав) желательно светлого цвета и закрытую обувь;

пользуйтесь спецсредством от клещей (аэрозоль, мазь)

во время прогулки избегайте высокой травы — там клещей больше всего;

осматривайте себя и своих близких каждые 2 часа на предмет наличия клещей на одежде и теле;

сразу после возвращения домой осмотрите себя и близких при хорошем освещении, а всю одежду, которую надевали на прогулку тщательно очистите и постирайте.

Как себя осмотреть на наличие клещей?

Минздрав рекомендует начинать осмотр с пяток до головы. Сначала посмотрите все незащищенные места — линия носков, под коленами, пах, верхняя линия белья, шея, зона за ушами и голова.

Волосы на голове следует тщательно прощупать пальцами, а если обнаружили нечто подозрительное, попросите близких посмотреть, не клещ ли это.

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