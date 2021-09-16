Укр

Взорвался костер: в Карпатах погибли двое туристов, еще четверо пострадали (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Костер взорвался, в результате чего погибли и пострадали люди Новость обновлена 16 сентября 2021, 08:54
Костер взорвался, в результате чего погибли и пострадали люди

В состав группы туристов входили 12 человек, двое из которых дети.

В среду, 15 вересня, недалеко от села Вороненко Ивано-Франковской области, туристы развели костер, в результате чего произошел взрыв — два человека погибли, еще четверо пострадали.

Об этом утром в четверг, 16 сентября, сообщает Главное управление ГСЧС Ивано-Франковской области.

В состав группы туристов, которые отдыхали в долине "Берды", входили 12 человек, двое из них дети.

Нацполиция организовала совместную работу поисково-спасательных отделений Ворохты, Верховины, Яремче, Заросляка, Косово и Ивано-Франковска для спасения пострадавших.

Спасение людей происходило ночью
Спасение людей происходило ночью

Также привлекли три бригады медицинской помощи, членов оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группа ГСЧС.

Спасатели доставили к подножию горы в селе Вороненко пострадавших и погибших от взрыва людей. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое детей в удовлетворительном.

В результате взрыва два человека погибли
В результате взрыва два человека погибли

Всего в операции приняли участие 38 членов ГСЧС Ивано-Франковской области и 10 спасателей из Закарпатской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 сентября в Днепре состоялся взрыв в одном из авто, в котором пострадал член патриотической организации и участник АТО Алексей Кавлак, а также руководитель службы связей со средствами массовой информации и общественностью управления ГСЧС Дарья Гречищева. Полиция квалифицировала это как террористический акт.

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