Еще трое в критическом состоянии: детали и видео с места смертельного взрыва в Карпатах

Среди группы туристов из 12 человек было двое детей.

Вследствие взрыва костра 15 сентября в долине "Под Берды", вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области, пострадали семь туристов, трое из них в тяжелом состоянии, еще двое погибли.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Группа туристов из 12 человек отдыхала в долине Надвирнянского района и развела костер. После этого он взорвался, в результате чего два человека погибли на месте и еще семеро пострадали, трое из которых в критическом состоянии.

Спасение пострадавших происходило ночью

Среди туристов было двое детей, их состояние удовлетворительное.

Спасатели и медики оказали пострадавшим необходимую помощь

На спасение пострадавших отправились поисково-спасательные отделения окружающей местности. Спасатели и медики отделений Яремче прибыли первыми и доставили людей к подножию горы в селе Вороненко.

Пострадавших людей доставили в медицинские учреждения для прохождения лечения.

На месте происшествия также работал психолог

Двух детей (5 и 3 лет) и двух взрослых передали родственникам, которые самостоятельно доставили их домой в г. Коломыя.

В спасении туристов участвовали службы Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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