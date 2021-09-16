Еще трое в критическом состоянии: детали и видео с места смертельного взрыва в Карпатах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 99
Среди группы туристов из 12 человек было двое детей.
Вследствие взрыва костра 15 сентября в долине "Под Берды", вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области, пострадали семь туристов, трое из них в тяжелом состоянии, еще двое погибли.
Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.
Группа туристов из 12 человек отдыхала в долине Надвирнянского района и развела костер. После этого он взорвался, в результате чего два человека погибли на месте и еще семеро пострадали, трое из которых в критическом состоянии.
Среди туристов было двое детей, их состояние удовлетворительное.
На спасение пострадавших отправились поисково-спасательные отделения окружающей местности. Спасатели и медики отделений Яремче прибыли первыми и доставили людей к подножию горы в селе Вороненко.
Пострадавших людей доставили в медицинские учреждения для прохождения лечения.
Двух детей (5 и 3 лет) и двух взрослых передали родственникам, которые самостоятельно доставили их домой в г. Коломыя.
В спасении туристов участвовали службы Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в России у города Ельца в двухэтажном доме взорвался газ — людей пришлось искать под завалами. С шестнадцати квартир в доме восемь были повреждены или полностью разрушены.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-