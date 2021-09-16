Укр

В полтавской школе умерла 10-летняя девочка: ей стало плохо на уроке физкультуры

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Скорая увезла ребенка в ближайшую больницу Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:00
Скорая увезла ребенка в ближайшую больницу

Трагедией закончилась среда, 15 сентября в полтавском лицее №33.

Десятилетней ученице на уроке физкультуры стало плохо. Ее спасти не удалось, несмотря на усилия медиков и госпитализацию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Медиков в лицей вызвали около 16:00. На момент прибытия бригады скорой первую помощь девочке оказывали школьная медсестра и преподаватель физкультуры. Согласно информации СМИ, когда бригада приехала на вызов — девочка была жива, но не в сознании. Предварительно — в состоянии клинической смерти. Ее госпитализировали в первую городскую больницу, но несмотря на все усилия медиков ребенок умер спустя пол часа.

В школе сообщили, что у ребенка не было противопоказаний к занятиям физкультурой. Во время того, как ей стало плохо, принимала участие в тренировке на футбольную тему — дети обводили мяч вокруг фишек.

В Украине в последние дни произошло несколько случаев смерти детей по невыясненным причинам. Так, в воскресенье в лагере под Киевом умер 12-летний Павел Теровец. Мальчика воспитывал отец-инвалид и ребенок ранее не жаловался на самочувствие.

Чуть не закончился трагедией учебный день в запорожской гимназии №8 в первую пятницу учебного года. Как писал "Телеграф", 14-летний мальчик также пережил клиническую смерть на уроке, но его удалось реанимировать.

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