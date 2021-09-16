Укр

При обстреле Счастья боевиками "ЛНР" пострадал местный чиновник и жилые дома

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В результате атаки боевиков пострадали жилые дома и авто местных граждан Новость обновлена 16 сентября 2021, 14:12
В результате атаки боевиков пострадали жилые дома и авто местных граждан

В бедро и голову ранен глава местной военно-гражданской администрации

Стали известны подробности обстрела города Счастья на Донбассе, который произошел в четверг утром. И если ранее "Телеграф" сообщал, что атака на мирных украинцев и пограничников завершилась без пострадавших, теперь же информацию обновили: в результате обстрела ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, обстрелы 16 сентября велись с 06.40 до 07.50 со стороны вооруженных формирований РФ, которые дислоцируются в районе села Веселая Гора.

Уже известно, что боевики открыли огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Пострадали военная техника и админздание в городе Счастье. А позже появилась информация о том, что осколочное ранение бедра, а также черепно-мозговую травму получил глава военно-гражданской администрации Александр Дунец. Ему оказали медпомощь и состояние оценивают как удовлетворительное.

Помимо имущества военных, также пострадали крыша частного дома, вылетели стекла во многих жилых зданиях, повреждены автомобили местных жителей.

О сегодняшнем ЧП Украина уже сообщила в ОБСЕ, предоставив множественные доказательства нарушений со стороны пророссийских боевиков.

Напомним, что во время обстрела на Донбассе 13 сентября погиб 24-летний военнослужащий Демьян Данилив со Львовщины. Он был старшим солдатом и командиром механизированного отделения, и погиб в результате атаки боевиков в Новоайдаровском районе Луганщины.

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