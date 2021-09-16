Укр

Онлайна не будет: в Киевской области закроют школы, где вакцинировались менее 80% персонала

Автор
Анна Дворовенко
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В Киевской области школы с 20 сентября могут закрыть на карантин Новость обновлена 16 сентября 2021, 23:10
В Киевской области школы с 20 сентября могут закрыть на карантин

Улучшить ситуацию можно до 20 сентября

В Киевской области при переходе в "желтую" зону эпидемической опасности закроют школы, где вакцинировано меньше 80% работников. У преподавателей и персонала есть время до 20 сентября, чтобы исправить ситуацию.

Об этом в четверг, 16 сентября, заявил глава Киевской областной государственной администрации (КОГА) Василий Володин.

По его словам, Киевская область, школы частности, в этом году смогут полноценно работать даже при усилении карантина, однако для этого необходимо вакцинировать 80% работников. При этом он отметил, что времени у работников школ есть до 20 сентября, ведь тогда Украина перейдет в "желтую" зону карантина и карантин усилят.

"Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Онлайна больше не будет",подчеркнул глава администрации.

Володин отметил, что усиление ограничений и закрытие школ с невакцинированным персоналом — это вынужденная мера, ведь в Киевской области стремительно растет количество больных коронавирусом и число госпитализаций.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех — и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас — это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же возьмет верх", — добавил председатель КОГА.

Стоит отметить, что в Киевской области работники образования получили 62 987 прививок. При этом 27 538 учителей региона завершили полный курс вакцинации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Закарпатская область со следующей недели перейдет в "желтую" зону карантина из-за существенного ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе — школы, садики и вузы с невакцинированным персоналом (меньше 80%) закроют.

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