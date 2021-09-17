Призивал к разделению Украины и нарушению границ: в Борисполе задержали пророссийского пропагандиста

В группе с агитатором было еще двое преступников, задержанных еще в 2020 году.

Работники Службы безопасности Украины в Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, который призвал к разделению Украины и более года скрывался от правоохранителей.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный преступник принадлежит к группе интернет-агитаторов, которые распространяют в Украине российскую пропаганду.

Злоумышленника разоблачили еще летом 2020 года и все это время его не могли найти. Несмотря на то, что пропагандист был в розыске, он продолжал распространять пророссийскую информацию на YouTube и в Telegram-каналах.

Основной целью преступника было распространение призывов к нарушению границ Украины и созданию в некоторых областях отдельных государственных образований. Кроме того, он неоднократно участвовал в выпусках на российских каналах, настроенных против Украины.

Группа интернет-агентов, в которую входил мужчина, попала в руки СБУ еще в прошлом году. Всего она состояла из трех участников — организатора преступной деятельности, который жил в Луганске, администратора ютуб-канала, а также редактора пророссийского интернет-ресурса. Всем им уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков работники СБУ нашли сценарии компаний свержения украинского государства и отчеты об их выполнении, носители информации, которые доказали преступную деятельность мужчин, деньги, полученные за работу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Впоследствии правоохранительные органы сообщили, что задержанным пропагандистом является Роман Василишин.

Теперь ему, как и другим двум агитаторам, грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Чехии арестовали гражданина России, который участвовал в захвате Крыма — запрос на задержание передала Украине.