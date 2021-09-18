Стало известно, сколько жителей ОРДЛО уже проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Людей вынуждают отдавать свои голоса за путинскую партию "Единая Россия"

В пятницу, 17 сентября, на территории Российской Федерации начались очередные выборы депутатов в Государственную Думу. Как передает "Громадське радіо", ссылаясь на правозащитника, только за первые сутки голосования в нем приняли участие около 80 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

По словам представителя Южной правозащитной группы Павла Лисянского, для возможности увеличить количество электората из ОРДЛО в Россию были организованы дополнительные маршруты. Людей подвозили автобусами и поездами. Также на Донбассе запустили специальные онлайн-участки для голосования.

Павел Лисянский отметил, что людей не в открытую, но агитируют поддерживать представителей политической партии "Единая Россия".

"Куратор перед тем, как зайти на избирательный участок, спрашивает: «Так, вы поняли? Должны голосовать за «Единую Россию». Если не проголосуете, мы все равно узнаем, останетесь без работы». Если же человек голосует онлайн, то там такого нет", — говорит правозащитник.

Также, по его мнению, в России надеются, что представители оккупированных территорий Донбасса обеспечат им "приток" около 450 тысяч голосов.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ проходят на протяжении несколько дней. В 2021 году они проводятся 17-19 сентября. Кроме жителей ОРДЛО, в голосовании также задействованы и крымчане. Украина просит цивилизованное мировое сообщество не признавать легитимность этих выборов.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал, что жители Донецкой области, собирающиеся принять участие в выборах в Госдуму РФ, получили российские паспорта с небольшим подвохом. Помимо прочего по этим "документам" невозможно получить любые денежные выплаты.

Также отметим, что до окончания голосования украинская граница с Россией, находящаяся под контролем боевиков ОРДЛО, будет открыта только для пропуска людей на выборы.