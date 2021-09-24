Укр

Наркодилер сам пришел к СБУшникам "за крышей" (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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СБУ задерживает подозреваемого Новость обновлена 24 сентября 2021, 19:16
СБУ задерживает подозреваемого

Мариупольские сотрудники СБУ были удивлены предложением "крышевать" наркобизнес.

В Донецкой области местный изготовитель наркотиков предложил силовику из СБУ 20% от прибыли за помощь в "решении" возникающих проблем.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Житель Мариуполя с приспешниками создал нарколабораторию в снятом помещении. Они изготовляли амфетамин. Через сеть распространителей он планировал наладить оптовые поставки.

Результаты обыска СБУ
Результаты обыска СБУ
Конопля в горшках
Конопля в горшках
Сушеная конопля в Мариуполе
Сушеная конопля в Мариуполе

К сотруднику СБУ он пришел, чтобы защититься с помощью "крыши" от конкурентов. Правоохранитель сразу сообщил вышестоящим сотрудникам. Во время следствия и спецоперации силовики зафиксировали два факта продажи амфетамина весом в четверть килограмма на суму в 75 тысяч гривен.

Амфетамин в Мариуполе
Амфетамин в Мариуполе
Наличные, найденные СБУ во время обыска
Наличные, найденные СБУ во время обыска
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого

Его задержали во время передачи "крыше из СБУ" суммы "отката". Лабораторию, жилье организатора и соучастников обыскали. Общий "улов" — почти 30 граммов свежевыпущенной партии амфетамина и аппараты для его изготовления, три кг марихуаны, около 50 тысяч гривен

Ему готовят подозрение в незаконном производстве наркотиков и психотропов, а также предложение взятки должностному лицу.

Ранее "Телеграф" писал, что следователи Генерального бюро расследований направили в суд дела нардепа не заплатившего налоги на 118 млн грн.

Теги:
#Амфетамин #Марихуана #Мариуполь #Наркобизнес
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