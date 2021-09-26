Укр

На Полтавщине автомобиль свалился в реку: три человека погибли (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Три человека утонули на автомобиле в Полтавской области Новость обновлена 26 сентября 2021, 19:46
Три человека утонули на автомобиле в Полтавской области

В автомобиле находилось четыре человека, но одному удалось выпрыгнуть в последний момент.

В Полтавской области спасатели достали из реки Псел утонувший автомобиль с телами трех мужчин.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Автомобиль "Лада Приора" утонул 25 сентября около 17:30 в районе ГЭС в Великосорочинской ОТГ в Миргородском районе.

Отмечается, что легковушка съехала с пригорка в воду. В салоне находилось четверо мужчин, но один из них, 48-летний местный житель, успел выпрыгнуть, остальные трое из тонущего автомобиля выбраться не смогли.

Личности погибших установлены, ними оказались жители села Великие Сорочинцы. Мужчинам 29, 55 и 57 лет.

Несмотря на то, что происшествие случилось в субботу, достать автомобиль из воды удалось лишь на следующий день около 12:00.

Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине
Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине
Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине
Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине
Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине
Трое мужчин погибли в ДТП на Полтавщине

Сейчас устанавливаются все детали происшествия, по факту открыто дело о нарушении правил дорожного движения.

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель на микроавтобусе врезался в патрульный автомобиль. В итоге пострадали четыре человека.

Теги:
#ДТП #Полиция #Полтавская область
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