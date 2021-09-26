На Полтавщине автомобиль свалился в реку: три человека погибли (фото)
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В автомобиле находилось четыре человека, но одному удалось выпрыгнуть в последний момент.
В Полтавской области спасатели достали из реки Псел утонувший автомобиль с телами трех мужчин.
Об этом информирует пресс-служба полиции области.
Автомобиль "Лада Приора" утонул 25 сентября около 17:30 в районе ГЭС в Великосорочинской ОТГ в Миргородском районе.
Отмечается, что легковушка съехала с пригорка в воду. В салоне находилось четверо мужчин, но один из них, 48-летний местный житель, успел выпрыгнуть, остальные трое из тонущего автомобиля выбраться не смогли.
Личности погибших установлены, ними оказались жители села Великие Сорочинцы. Мужчинам 29, 55 и 57 лет.
Несмотря на то, что происшествие случилось в субботу, достать автомобиль из воды удалось лишь на следующий день около 12:00.
Сейчас устанавливаются все детали происшествия, по факту открыто дело о нарушении правил дорожного движения.
Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель на микроавтобусе врезался в патрульный автомобиль. В итоге пострадали четыре человека.
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