Храм в виде креста с компьютерными колоколами построят в Ужгороде (фото, видео)

Храм будет выполнен в национальном стиле.

На Станционной улице в Ужгороде начали возведение первого в регионе кафедрального собора ПЦУ. Оно официально стартовало с литургии и закладки первого камня.

Об этом сообщает "Суспильне".

Особенностью храма станет не только то, что богослужение в нем проводятся на украинском, но и его дизайн.

Моделирование будущего облика храма ПЦУ

Высота храма будет около 45 метров, а площадь — 300 кв. метров. Архитектурное решение разработал Олег Слепцов. Согласно его плану — храм будет в виде креста, а витражи планируются "под вышиванку". Заходя внутрь человек будет находиться в свете от больших окон и внутри креста.

Центральный элемент архитектуры нового собора - крест

Тип храма также необычен — это храм-колокольня. Но от классических колоколов, в которые бьют специальные звонари в соборе ушли. 51 колокол будут компьютерными — молоточки будут отбивать запрограммированную мелодию. Венчать собор будет четырехсторонний крест.

Точные сроки постройки собора не называются, но кроме храма здесь планируют размещение епархиального управления и бесплатную столовую.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нотр-Даме запланировали реставрацию собора после пожара.