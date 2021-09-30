Воруют даже капусту: украинцы жалуются на участившиеся кражи на огородах

Воруют не только овощи и фрукты, но и целые деревья.

На огородах украинцев с приходом осени все чаще стал пропадать урожай. Причем проблема не только в грызунах или вредителях, но и в кражах.

Об этом написали на канале Сільське IT в Твиттере.

Согласно словам автора "бывало всякое", но капусту у него воруют впервые. Он написал, что высаживал всегда с избытком и раздавал урожай соседям и в детсад, но первый год посадил "впритык".

На месте кочанов остались только листья.

В комментариях пользователи отметили, что подобные кражи овощей были типичным явлением в 90-х, а также поделились своими историями, в частности о том, как с корнями выкопали и украли целую яблоню.

Пользователи пишут, что в селах многие огороды остаются незасеянными и люди себе, таким образом, "собирают борщевой набор".

Также пользователи отмечают, что огородные кражи могут быть связаны с подорожанием овощей на рынке.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине рекордно упали цены на арбузы. К концу августа они стали стоить в 15 раз дешевле, чем в начале сезона бахчевых. Херсонским аграриям такое падение не с руки и арбузов оказалось так много, что их оставляют на полях либо просто выбрасывают. Пострадали от низких закупочных цен в основном мелкие фермеры.