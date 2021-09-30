Украина снова понесла потери на Донбассе — погиб военнослужащий ВСУ

В результате боевых действий погиб один украинский военный.

Российские боевики от начала суток четверг, 30 сентября, уже трижды нарушили режим прекращения огня на территории оккупированного РФ Донбасса, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.

Российские наемники при обстреле украинских защитников один раз использовали вооружение, которое было запрещено Минскими договоренностями.

Вооруженные формирования РФ у Новотошковском обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также они использовали стрелковое оружие.

Кроме того, российские боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм на территории вблизи Каменки.

Третий обстрел оккупанты провели вблизи населенного пункта Попасная. Они использовали автоматические станковые гранатометы.

В результате активных обстрелов один из военнослужащих ВСУ получил смертельное ранение.

Украинские военные открывали огонь на обстрелы российских боевиков, чтобы заставить оккупантов прекратить огневые действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе в сентябре этого года значительно увеличилось количество обстрелов украинских территорий. Таких высоких показателей не было еще с июля прошлого года.