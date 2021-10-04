По пять тысяч за секунду: во сколько кандидатам на пост мэра Харькова обойдется реклама

Дороже всего обойдется реклама на телеканале "1+1" в прайм-тайм

За политическую рекламу к выборам мэра Харькова на одном из центральных украинских телеканалов придется заплатить более 173 тысяч гривен.

Подобные расценки рекламных материалов на телевидении Украины сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Так, самым богатым в плане рекламного заработка стал телеканал "1+1". Именно здесь за одну секунду рекламы в прайм-тайм (21:00-22:00) запрашивают 5773 гривны. Чуть дешевле ролик обойдется в любое другое время суток. Дешевле всего рекламироваться ночью.

Также в тройку самых "дорогих" для рекламодателя-политика вошли телеканалы "Украина" и "Интер".

Для сравнения с центральными СМИ аналитики привели расценки одного из региональных телеканалов. Так, за одну минуту ролика в период с 07:00 до 12:00 на канале "ПРАВО А/ТВК" заказчика попросят заплатить 500 гривен. Это в случае, если планируется "покупка" трех минут эфирного времени.

Однако есть и вариант с приобретением получаса для своей рекламной "программы". Такой вариант, с временным отрезком 06:00-10:00, обойдется рекламодателю в 240 грн/минута.

Отметим, что во время президентской гонки 2019 года самым "дорогим" для рекламодателя был телеканал "Украина". Тогда за секунду рекламы в прайм-тайм запрашивали около 5658 гривен, не считая НДС.

К слову, ранее стало известно, что в Харькове был обнаружен мужчина, удивительно похожий на покойного мэра Геннадия Кернеса. Не собирается ли он пойти на выборы, подробно рассказывали журналисты "Телеграфа".