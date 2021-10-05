По Тернополю ночью носились сбежавшие буйволы (видео)

Кроме ограждения животные ничего не повредили.

Пара буйволов в ночь на 4 октября навела шумихи в Тернополе. Пара крупных млекопитающих сбежала из парка "Топильче" и отправилась исследовать город.

Кадры любопытных животных были обнародованы в Фейсбук-сообществе "Від Тарнополя до Тернополя".

"А как прошли ваши выходные?", — спросили авторы поста.

Изначально животные разгуливали по парку, а затем вышли на проезжую часть на улице Русской.

Как сообщает ZAXID.net, бык и корова сбежали из-за ограждения около 22 часов.

По данным заместителя главы управления парков Тернополя Михаила Ткача, их загон закрыт тремя уровнями заборов. Первый уровень им удалось пройти через ворота, которые они просто сдвинули. Остальные ограждения 300-килограммовые животные смогли продавить своим весом.

Он отметил, что буйволов смогли быстро отловить и вернуть обратно в парк. В настоящее время проводится ремонт заграждения.

Ткач заверил, что буйволы в городе ничего не повредили, кроме уже упомянутого ограждения. Также не было информации о том, пострадали ли от их действий прохожие, так что можно предположить, что люди отделались незабываемыми впечатлениями от встречи со столь необычными обитателями города.

Топильче на карте Тернополя

Как известно, животный уголок в парке "Топильче" открыт в 1980-х годах. Там помимо буйволов проживают лани, кони, овцы, лебеди, павлины и даже страусы. Всего около пятидесяти видов животных.

Как сообщалось ранее, вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" засняли новорожденных малышей тюленей.