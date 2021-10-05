Благодаря музею-феномену на Харьковщине впервые за полвека занялись дорогами: люди на радостях обнимают рабочих

В последний раз дорогой занимались в далеких 80-ых

В Пархомовке Харьковской области спустя много десятков лет наконец взялись за ремонт дорог. Причина тому — Пархомовский художественный музей, где собраны работы многих известных художников.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал руководитель инициативной группы популяризации музея Николай Давидюк.

По его словам, в 20-ых числах сентября рабочие начали ремонт дороги в Пархомовке, и будут ремонтировать ее еще пару недель, пока погода будет сухой и теплой.

При этом, в последний раз дорогами в районе занимались в 1980-ых годах, и местные жители так обрадовались переменам, что носят теперь фрукты и овощи для рабочих, и обнимают их на радостях.

"Для нас очень важно показать населению, что триггером ремонта стал именно музей. Без него ремонт дороги мог бы и не начаться еще следующие 30-40 лет, — пишет Давидюк. — Мы хотим доказать, что культура и виртуальные активы могут менять страну. И первые шаги уже сделаны".

Стоит заметить, что ранее "Телеграф" побывал в Пархомовском музее, и публиковал репортаж оттуда про картины Левитана, Васнецова, Шишкина, Шевченко.