"В военкомат и на ноль – мины искать": украинцев насмешил митинг молодежи "против войны" в Николаеве

Акцию якобы оперативно прервали полицейские

Во вторник, 5 октября, в Николаеве состоялся "камерный" митинг молодых парней, которые высказывали свое недовольство войной на Донбассе.

Как сообщает местное издание "Преступности.Нет", в акции приняло участие всего лишь около десяти человек. Пользователи сети уже назвали произошедшее проплаченным ходом кого-то из политиков. "Телеграф" разбирался в случившемся.

Одной из главных претензий большинства комментаторов является место проведения митинга. Парни собрались на перекрестке проспекта Центрального и улицы Садовой. Протестующие с плакатами "Украина – не Америка", "Долой войну", "Мы устали от войны" даже не подумали прийти к зданию любого из местных муниципалитетов. Именно поэтому совершенно непонятно, кому адресованы их возмущения.

Также в сети говорят, что акция была немногочисленной — попозировать на фото вышло около десяти человек. Не смог митинг "похвастаться" и продолжительностью: парней якобы заставила разойтись полиция. Однако местные жители утверждают, что никакого вмешательства правоохранителей не было, а "митинг против войны" разошелся также быстро, как и собрался.

Кто именно был организатором такого мероприятия, неизвестно. В комментариях к Facebook-публикации николаевского активиста Ильи Зелинского, а также в Telegram предположили, что подобные акции сыграют на руку российским оккупантам или же одной из украинских политических партий.

"Жесть, сделали это не самовольно, а скорее всего за 500 гривен. Лица прикрывают, женщин среди них нет. Скорее всего обычная босота, готовая постоять клоуном за пивас", "Кого там разогнали, бредятина, там три калеки стояло", "Уставшим от войны дарю шесть ключей от очень комфортабельных квартир в Донецке! Завтра! Поедет "это" туда? Это вопрос! Обращайтесь!", ""Ани устали", они хоть знают, что такое война? Ур*ды", "Вроде 9 мая еще нескоро, а пионеры уже что-то мутят", "Очередные 230-гривневые", — делятся своими впечатлениями от акции пользователи соцсетей.

Интересно, что нашлись и те, кому пришлась по душе подобная задумка.

"Может, это и акция за деньги, но посыл здравый, чем быстрее укрепится экономика, тем быстрее закончится война с нужным исходом, если это вообще нужно", "А в чем провокация, собственно? В том, что людям надоела эта война, и страна со скоростью света несется в пропасть? В этом провокация?" — говорят инакомыслящие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что один из последних митингов в поддержку политической партии "ОПЗЖ" был проплачен. Корреспонденту удалось заснять момент передачи денег участникам акции.