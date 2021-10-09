Вспышка полиомиелита в Украине: на Ровенщине проведут массовую обязательную вакцинацию детей

Медики будут пытаться купировать вспышку полиомиелита с помощью иммунизации.

После того как в Ровенской области зафиксировали полиомиелит у полуторагодовалого ребенка, на территории региона примут безотлагательные меры по иммунизации. В ВОЗ уже подтвердили вспышку заболевания и связывают его с вирусом, который циркулирует в Таджикистане.

Об этом сообщает Минздрав.

С 11 октября на территории области в районе распространения полиомиелита введут инактивированную вакцину всем детям до 5 лет включительно вне зависимости от предыдущей иммунизации. На это отведено время до 22 октября. Затем, в течение 90 дней, вакцинация должна охватить всех жителей области этого возраста.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям также приняла решение отстранить детей без иммунизации от полиомиелита от очной учебы и им предложат другие формы образования.

В 2021 году уровень детской вакцинации от полиомиелита упал до 53% для малышей возрастом до года. В Ровенской области охват составил 48,9 %. Низкие показатели также в Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Киевской, Черновицкой и Львовской областях — менее 50%.

Ранее "Телеграф" писал, что у заболевшего мальчика начался паралич. Кроме него в семье воспитываются еще несколько детей — у шести из них подтвердили вирус полиомиелита.