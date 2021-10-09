В Минздраве рассказали, какая область первой может перейти в "красную зону"

Ситуация в Херсонской области далека от идеальной.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключает того, что в Украине вскоре появится первая в этом сезоне область, которая перейдет в "красную зону".

Об этом он написал у себя в Фейсбук по итогам визита в Херсонскую область.

"Эпидситуация в области усложненная. По критериям область заходит в красный уровень по эпидемической опасности", — сообщил он.

Он подчеркнул, что на следующем заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) будет поднят вопрос о будущем этого региона.

Ляшко указал, что если во времена предыдущих волн Херсонщине удалось избежать "красной зоны", то в этот раз ситуация совершенно противоположная.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 9 октября ни в одной области еще не была введена "красная зона" карантина. Впрочем, 15 областей уже соответствуют критериям "оранжевой зоны". Помимо Херсонской области, туда также попадают Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.