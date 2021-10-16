Укр

Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Работа следствия. Новость обновлена 16 октября 2021, 13:07
Работа следствия.

Молодой парень считался пропавшим без вести.

В полиэтилене под грудой веток — в Прилуцком районе нашли тело парня, пропавшего 3 октября. Он умер от удара ножом. Подозреваемого задержали.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Мужчине был 21 год. Про его исчезновение сообщила мать 11 октября. Тело нашли в лесополосе под Прилуками. В нанесении смертельного ножевого ранения заподозрили односельчанина.

Тело нашли в зарослях
Тело нашли в зарослях

23-летний задержанный рассказал, что вместе с погибшим они отдыхали на природе и распивали спиртные напитки. Неожиданно возник конфликт, и мужчина взялся за нож. От удара в шею его 21-летний товарищ погиб. Он завернул труп в пленку и забросал ветками и мусором, которые нашел поблизости.

Мужчину, который признался в убийстве, задержали и содержат в изоляторе. Следствие продолжается, ему готовятся огласить подозрение и выбрать меру пресечения. За убийство он может сесть за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в том же районе неизвестные группой напали на местного депутата райсовета — он в больнице.

Теги:
#Черниговская область #Убийство #Прилуки
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