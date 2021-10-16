Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 117
Молодой парень считался пропавшим без вести.
В полиэтилене под грудой веток — в Прилуцком районе нашли тело парня, пропавшего 3 октября. Он умер от удара ножом. Подозреваемого задержали.
Об этом сообщает Нацполиция региона.
Мужчине был 21 год. Про его исчезновение сообщила мать 11 октября. Тело нашли в лесополосе под Прилуками. В нанесении смертельного ножевого ранения заподозрили односельчанина.
23-летний задержанный рассказал, что вместе с погибшим они отдыхали на природе и распивали спиртные напитки. Неожиданно возник конфликт, и мужчина взялся за нож. От удара в шею его 21-летний товарищ погиб. Он завернул труп в пленку и забросал ветками и мусором, которые нашел поблизости.
Мужчину, который признался в убийстве, задержали и содержат в изоляторе. Следствие продолжается, ему готовятся огласить подозрение и выбрать меру пресечения. За убийство он может сесть за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее "Телеграф" писал, что в том же районе неизвестные группой напали на местного депутата райсовета — он в больнице.
- Дата публикации
-
- Категория
-