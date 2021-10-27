В "красной" Херсонщине новый глава обладминистрации: что о нем известно

Нового лидера представили 27 октября, за несколько дней до выборов.

В Херсонской области — новый глава облгосадминистрации. Сергея Козыря, который занял этот пост всего восемь месяцев назад, сменил Геннадий Лагута.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Предыдущего главу ОГА сместили из-за того, что он выдвинулся на выборы в народные депутаты от президентской партии по округу 184.

Новый губернатор, как называют должность главы ОГА в обиходе, также баллотировался на промежуточных выборах в Верховную раду по тому же округу, но 47-летний Лагута снял свою кандидатуру в пользу Козыря.

Что известно о Геннадии Лагуте

До назначения на пост главы ОГА занимал должность замглавы областного совета. В числе прочих занимался вопросами образования, спорта, медицины.

Уроженец Бердянска. Родился в 1974 году. Закончил местный педагогический университет в 1996, спустя 20 лет получил специальность юриста в Межрегиональной академии управления персоналом.

Политический путь начал с избрания в 2010 году депутатом Чапаевского сельсовета. В 2019 году был помощником нардепа Игоря Колыхаева, избранного по округу 184 — тому же, где баллотировался сам позднее. Колыхаев стал мэром Херсона, из-за этого и назначили перевыборы на 31 октября.

Главой ОГА Лагута стал в сложное для области время. Ранее "Телеграф" писал, что Херсонщина стала первой в перечне областей "красной зоны" по коронавирусу. Этот список расширили до 15 регионов.