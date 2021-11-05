История со "штурмом" ковидной больницы в Николаеве обросла новыми деталями

В Новом Буге пациентка, которую привезли в Николаев "с боем", исправно получала лечение

Нашумевшее нападение родственников больной коронавирусом женщины на больницу в Николаеве получило неожиданное продолжение. Как оказалось, утром в четверг, 4 ноября, ей было отказано в переводе из той самой "инфекционки".

Свою версию видения случившегося рассказал временно исполняющий обязанности директора Новобугской профильной больницы Владимир Лущенко, сообщает "Телеграф".

Именно в Новом Буге изначально и проходила лечение пациентка Л., которая поступила в отделение с двухсторонней пневмонией легких и диагнозом "коронавирус". Женщина находилась в очень тяжелом состоянии: у неё была зафиксирована сатурация на уровне 35 и температурой в 39 градусов.

"Госпитализирована в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация — 88, температура — 37,5), хотя и оставалось тяжелым. Получала курс терапии согласно протокола Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород", — отметил Лущенко.

При этом родственники, узнав о состоянии пациентки, попросили медиков обратиться в область — чтобы женщину забрали в Николаев.

Владимир Лущенко

"По настоянию детей звонил Светлане Федоровой, которая мне и зятю больной в госпитализации в областную больницу больной Л. отказала из-за отсутствия мест", — добавил врач.

По словам Владимира Лущенко, поздним вечером четверга родственники больной самовольно забрали её из больниц Нового Буга, предварительно подписав отказ от лечения в этом учреждении.

Наиболее врио главврача Новобугской больницы возмущен тем фактом, что руководитель Николаевской областной "инфекционки" постоянно "имеет на них зуб".

"Инцидент можно было предупредить, с утра не отказав в госпитализации больной в инфекционную больницу, и транспортировать ее реанимобилем скорой медицинской помощи. Светлана Федорова, не знаю, почему, при каждой возможности негативно отзывается о нашем заведении и медперсонале", — резюмировал Лущенко.

Светлана Федорова

Вместе с этим он также пригласил Федорову проверить лично, есть ли в их больнице кислород и как обстоит ситуация с лечением.

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