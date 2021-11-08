Укр

У Зеленского рассказали, какая область первой может выйти из "красной" зоны

Автор
Татьяна Веремеева
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Херсонская область может выйти из красной зоны Новость обновлена 08 ноября 2021, 19:18
Херсонская область может выйти из красной зоны

Количество госпитализаций больных коронавирусом в стране остается на одном и том же уровне в течение последних двух недель — 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей ранее

В Украине 17 областей остаются в "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам премьера, сейчас улучшение динамики заболеваемости фиксируют в Херсонской области, благодаря чему регион может первым выйти из "красной" зоны.

В то же время в правительстве отмечают, что наиболее сложная ситуация сейчас сохраняется в Киеве, где количество новых случаев заражения коронавирусом постоянно растет.

Напомним, начиная из сегодняшнего дня, 8 ноября, невакцинированных украинцев начинают отстранять от работы. В частности, новые правила касаются госслужащих, а также сотрудников учебных заведений.

Накануне, 7 ноября, в центрах массовой вакцинации Киева выстраивались огромные очереди, в которых жители столицы по несколько часов ждали, чтобы получить прививку. Корреспондент "Телеграфа" пообщался с людьми в одной из таких очередей у Международного выставочного центра. Там удалось узнать, почему люди массово пошли делать прививки и почему готовы выстаивать по несколько часов в очередях.

Теги:
#Херсонская область #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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