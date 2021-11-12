Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)
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Жители региона будто бы и не заметили изменения в эпидограничениях
С 12 ноября, "красная" карантинная зона в Украине пополнилась еще и Черкасской областью. Уже с полуночи пятницы в регионе ужесточили карантинные ограничения.
Корреспондент "Телеграфа" прошелся улицами Черкасс, чтобы проверить, насколько "красная" зона повлияла на местных жителей.
Сразу же заспойлерим — практически никак. В своем большинстве люди продолжают работать и отдыхать, как и прежде, с минимальным соблюдением эпидтребований.
В двух крупных торговых центрах у посетителей практически не интересуются наличием COVID-сертификатом или ПЦР-тестов. Исключение составило лишь несколько магазинчиков, которые перекрыты красными линиями. При этом они продолжают принимать посетителей, но просят предъявить документы о вакцинации.
При покупке продуктов подобные сертификаты в Черкассах не спрашивают, людей обслуживают спокойно и совсем без очередей.
По информации нашего корреспондента, конфликтов из-за несоблюдения карантина в городе также не происходит. Даже на остановках общественного транспорта все тихо-мирно, без эксцессов.
Единственный вывод, напрашивающийся из журналистских наблюдений, — жизнь на Черкащине практически не изменилась с ужесточением карантина. А между тем за последние сутки в регионе добавилось 822 новых ковидных больных.
Напомним, что представители центральной власти уже ведут разговоры о том, какой регион первым сможет смягчить карантин и покинуть "красную" зону.
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