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Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В местных ТРЦ практически не интересуются у посетителей COVID-сертификатами Новость обновлена 12 ноября 2021, 16:14
В местных ТРЦ практически не интересуются у посетителей COVID-сертификатами

Жители региона будто бы и не заметили изменения в эпидограничениях

С 12 ноября, "красная" карантинная зона в Украине пополнилась еще и Черкасской областью. Уже с полуночи пятницы в регионе ужесточили карантинные ограничения.

Корреспондент "Телеграфа" прошелся улицами Черкасс, чтобы проверить, насколько "красная" зона повлияла на местных жителей.

Сразу же заспойлерим — практически никак. В своем большинстве люди продолжают работать и отдыхать, как и прежде, с минимальным соблюдением эпидтребований.

В ТЦ Черкасс почти не проверяют COVID-сертификаты
В ТЦ Черкасс почти не проверяют COVID-сертификаты

В двух крупных торговых центрах у посетителей практически не интересуются наличием COVID-сертификатом или ПЦР-тестов. Исключение составило лишь несколько магазинчиков, которые перекрыты красными линиями. При этом они продолжают принимать посетителей, но просят предъявить документы о вакцинации.

Посетителей не слишком много, но они есть
Посетителей не слишком много, но они есть
Некоторые заведения и вовсе практически пустуют
Некоторые заведения и вовсе практически пустуют

При покупке продуктов подобные сертификаты в Черкассах не спрашивают, людей обслуживают спокойно и совсем без очередей.

Ажиотажа или очередей в маркетах не наблюдается
Ажиотажа или очередей в маркетах не наблюдается
Люди, как и прежде, ходят за покупками
Люди, как и прежде, ходят за покупками

По информации нашего корреспондента, конфликтов из-за несоблюдения карантина в городе также не происходит. Даже на остановках общественного транспорта все тихо-мирно, без эксцессов.

Все спешат по своим делам
Все спешат по своим делам

Единственный вывод, напрашивающийся из журналистских наблюдений, — жизнь на Черкащине практически не изменилась с ужесточением карантина. А между тем за последние сутки в регионе добавилось 822 новых ковидных больных.

Напомним, что представители центральной власти уже ведут разговоры о том, какой регион первым сможет смягчить карантин и покинуть "красную" зону.

Теги:
#Черкасская область #Черкассы #Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
В местных ТРЦ практически не интересуются у посетителей COVID-сертификатами
В регионах
Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)
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Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)
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