Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)

Жители региона будто бы и не заметили изменения в эпидограничениях

С 12 ноября, "красная" карантинная зона в Украине пополнилась еще и Черкасской областью. Уже с полуночи пятницы в регионе ужесточили карантинные ограничения.

Корреспондент "Телеграфа" прошелся улицами Черкасс, чтобы проверить, насколько "красная" зона повлияла на местных жителей.

Сразу же заспойлерим — практически никак. В своем большинстве люди продолжают работать и отдыхать, как и прежде, с минимальным соблюдением эпидтребований.

В ТЦ Черкасс почти не проверяют COVID-сертификаты

В двух крупных торговых центрах у посетителей практически не интересуются наличием COVID-сертификатом или ПЦР-тестов. Исключение составило лишь несколько магазинчиков, которые перекрыты красными линиями. При этом они продолжают принимать посетителей, но просят предъявить документы о вакцинации.

Посетителей не слишком много, но они есть

Некоторые заведения и вовсе практически пустуют

При покупке продуктов подобные сертификаты в Черкассах не спрашивают, людей обслуживают спокойно и совсем без очередей.

Ажиотажа или очередей в маркетах не наблюдается

Люди, как и прежде, ходят за покупками

По информации нашего корреспондента, конфликтов из-за несоблюдения карантина в городе также не происходит. Даже на остановках общественного транспорта все тихо-мирно, без эксцессов.

Все спешат по своим делам

Единственный вывод, напрашивающийся из журналистских наблюдений, — жизнь на Черкащине практически не изменилась с ужесточением карантина. А между тем за последние сутки в регионе добавилось 822 новых ковидных больных.

Напомним, что представители центральной власти уже ведут разговоры о том, какой регион первым сможет смягчить карантин и покинуть "красную" зону.