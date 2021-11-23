Отголоски "мажорного" ДТП в Харькове: под Полтавой разбилось элитное авто с подростками

Четыре человека госпитализированы с тяжелыми травмами

В Полтавской области произошла жуткая авария, в которой пострадали четыре человека. Выяснилось, что за рулем внедорожника Toyota RAV4 была несовершеннолетняя девушка и ее друзья.

Как сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА", авария произошла в понедельник, 22 ноября, в селе Малая Кохновка.

Известно, что автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 17-летняя девушка, съехал с дороги и врезался в дерево. На момент столкновения в салоне находились четыре человека, из которых двоих зажало в машине. Высвобождать людей из поврежденного транспорта пришлось спасателям с помощью бензопилы. Пострадавшие госпитализированы.

17-летняя водитель внедорожника также получила существенные травмы. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупую травму живота, закрытый перелом правой бедренной кости. Также пострадали три пассажира: 21-летний, 19-летний и 18-летний мужчины.

По факту ДТП открыли производство по ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Кто доверил девушке вождение внедорожником — вопрос открытый. Единственный момент, который можно назвать условно положительным в этой ситуации, что автомобиль съехал с дороги, а не протаранил другой автомобиль.

17-летняя девушка управляла внедорожником Toyota RAV4

Автомобиль взлетел с дороги и врезался в дерево

Напомним, авария с участием подростка за рулем элитного автомобиля произошла 26 октября в Харькове. Infiniti пронеслась на запрещающий сигнал светофора на одной из крупных транспортных магистралей Харькова и влетела в Chevrolet. Его водитель погиб на месте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что срок, угрожающий виновнику ДТП в Харькове — семь лет, из-за того, что ему нет 18. Также прокуратура примет во внимание сообщение о похищении машины, сделанное подростком после ДТП.