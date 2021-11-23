Укр

В Николаевской области к берегу прибило лодку с трупами: подробности

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Берег Николаевщины, к которому прибило лодку с трупами людей Новость обновлена 23 ноября 2021, 14:37
Берег Николаевщины, к которому прибило лодку с трупами людей

По предварительной информации, в лодке был еще один человек, поиски которого продолжаются

В понедельник, 22 ноября, к берегу неподалеку от острова Березань прибило лодку, в которой находились тела двух погибших мужчин.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Информация о жуткой находке поступила на спецлинию "Службы спасения" от дежурного отдела пограничной службы Очаков.

По имеющейся информации, которую спасатели получили от местного рыбака, мужчина заметил перевернутую алюминиевую лодку с трупами двух неизвестных в акватории Черного моря. Также рыбак отметил, что в лодке, скорее всего, находились трое людей.

Прибывшие на вызов спасатели с помощью спецсредств достали тела трагически погибших и доставили их на берег.

Впоследствии удалось установить и анкетные данные мужчин – это местные жители 1949 и 1961 годов рождения.

Еще один человек, который в момент трагедии находился в лодке, сейчас разыскивается.

Ранее мы писали, что на Николаевщине микроавтобус с пассажирами протаранил два грузовика — четыре человека погибли, семеро пострадали.

Теги:
#Николаевская область #Черное море #Лодка #Труп #Березань
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