В Краматорске вор вызвал полицию, чтобы проверить, не разыскивают ли его
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Теперь он точно знает ответ на беспокоивший вопрос.
В Краматорске, что в Донецкой области, копы столкнулись с курьезным случаем. Там разыскиваемый мужчина сам вызвал к себе домой правоохранителей.
Об этом информирует пресс-служба городской патрульной полиции.
Отмечается, что 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер "102" с просьбой проконсультировать его по вопросу о том, не находится ли он в розыске.
Прибывшие на место патрульные проверили имеющуюся о нем информацию в своих базах данных и установили, что его действительно ищут за многочисленные случаи кражи.
После этого "любопытного" воришку доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.
Как сообщалось ранее, не менее забавная ситуация случилась недавно в Луцке. Там 19-летний парень купил себе права, но удивился, что их нет в приложении "Дия". Возмутившись ситуацией, он позвонил в полицию и пожаловался им на ситуацию, признавшись, что заплатил за "документы" четыре тысячи гривен.
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