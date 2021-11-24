В Краматорске вор вызвал полицию, чтобы проверить, не разыскивают ли его

Теперь он точно знает ответ на беспокоивший вопрос.

В Краматорске, что в Донецкой области, копы столкнулись с курьезным случаем. Там разыскиваемый мужчина сам вызвал к себе домой правоохранителей.

Об этом информирует пресс-служба городской патрульной полиции.

Отмечается, что 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер "102" с просьбой проконсультировать его по вопросу о том, не находится ли он в розыске.

Прибывшие на место патрульные проверили имеющуюся о нем информацию в своих базах данных и установили, что его действительно ищут за многочисленные случаи кражи.

После этого "любопытного" воришку доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

Как сообщалось ранее, не менее забавная ситуация случилась недавно в Луцке. Там 19-летний парень купил себе права, но удивился, что их нет в приложении "Дия". Возмутившись ситуацией, он позвонил в полицию и пожаловался им на ситуацию, признавшись, что заплатил за "документы" четыре тысячи гривен.