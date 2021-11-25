Мигранты не пройдут: Украина развернула тактические учения на границе (фото, видео)

Отрабатывают не только возможные кризисные ситуации, но и налаживают коммуникацию между ведомствами на случай инцидентов.

В пяти украинских областях накануне началась специальная пограничная операция "Полесье", которая призвана не пропустить мигрантов из Беларуси. На случай попыток проникновения отрабатываются сценарии разными структурами — Нацгвардией, Нацполицией, Госпогранслужбой, миграционной службой и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

В тактических учениях важно не только проработать все сценарии возможного нарушения границы, но и создать схему общения между ведомствами и с центральным штабом, отмечают в Министерстве внутренних дел.

Украина усилила рубежы полицией

Отрабатываются возможные сценарии проникновения нелегалов

Учения проходят в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Через нее проходят 34 из более чем тысячи километров общей границы с Беларусью.

В учениях задействованы несколько ведомств

Всего рубеж государств проходит по еще четырем областям, кроме Киевщины — Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской.

В патрулировании задействована авиация и беспилотники, наряды пограничников усилят и увеличат количество. На границу также прибывает 8,5 тысяч полицейских для усиления обороны.

Чернобыльская зона уже появлялась в новостях в связи с мигрантами из Беларуси. Несколько дней назад по сети разошлось видео на котором якобы нелегалы проникли в Украину. Как писал "Телеграф" — видео оказалось фейком.