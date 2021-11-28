Взрыв дома в Новой Одессе: количество жертв выросло до трех (фото)

Еще одним погибшим стал хозяин квартиры, в которой произошел взрыв

Около четырех часов вечера 28 ноября в Новой Одессе, что на Николаевщине, под завалами отыскали еще одну жертву субботнего взрыва в многоэтажном доме. Несколькими часами ранее спасатели отчитывались лишь о двух погибших — утром было найдено тело женщины.

Новые детали сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Работа в завалах после взрыва продолжается больше суток. За это время спасатели эвакуировали более 50 местных жителей. Трое пострадало в результате взрыва, но серьезные увечья (перелом предплечья) получил лишь один человек, он госпитализирован.

После того, как вечером поисковая команда наткнулась на тело пенсионера, жившего в квартире, где произошел взрыв, количество жертв инцидента выросло до трех.

Тело мужчины нашли вечером 28 ноября

Спасатели высказывают предположение, что это — последний погибший, однако разгребать завалы все еще продолжают.

Работа над разбором завалов все еще продолжается

На данный момент на месте трагедии работает 232 человека из различных служб, в том числе газовой и пожарной. Используется более 50 единиц спецтехники, также задействованы поисковые собаки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о людях, которые жили в квартире, где, вероятно, произошел взрыв. К слову, предварительно считается, что причиной инцидента стала утечка газа.