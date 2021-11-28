Укр

Взрыв дома в Новой Одессе: количество жертв выросло до трех (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Спасатели более суток разгребают завалы дома Новость обновлена 28 ноября 2021, 17:13
Спасатели более суток разгребают завалы дома

Еще одним погибшим стал хозяин квартиры, в которой произошел взрыв

Около четырех часов вечера 28 ноября в Новой Одессе, что на Николаевщине, под завалами отыскали еще одну жертву субботнего взрыва в многоэтажном доме. Несколькими часами ранее спасатели отчитывались лишь о двух погибших — утром было найдено тело женщины.

Новые детали сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Работа в завалах после взрыва продолжается больше суток. За это время спасатели эвакуировали более 50 местных жителей. Трое пострадало в результате взрыва, но серьезные увечья (перелом предплечья) получил лишь один человек, он госпитализирован.

После того, как вечером поисковая команда наткнулась на тело пенсионера, жившего в квартире, где произошел взрыв, количество жертв инцидента выросло до трех.

Тело мужчины нашли вечером 28 ноября
Тело мужчины нашли вечером 28 ноября

Спасатели высказывают предположение, что это — последний погибший, однако разгребать завалы все еще продолжают.

Работа над разбором завалов все еще продолжается
Работа над разбором завалов все еще продолжается

На данный момент на месте трагедии работает 232 человека из различных служб, в том числе газовой и пожарной. Используется более 50 единиц спецтехники, также задействованы поисковые собаки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о людях, которые жили в квартире, где, вероятно, произошел взрыв. К слову, предварительно считается, что причиной инцидента стала утечка газа.

Теги:
#Николаевская область #Николаев #Взрыв #Жертвы #Многоэтажка #Новая Одесса
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