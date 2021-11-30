Укр

Декабрь снегом не порадует: синоптик дал неутешительный прогноз для украинцев

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сноптики прогнозируют снеговые осадки
Сноптики прогнозируют снеговые осадки

Синоптики убеждают, что в декабре зима не будет радовать украинцев обильными снегопадами

В начале первого зимнего месяца в большинстве регионов ожидается выпадение снега, но рассчитывать на то, что на украинских дорогах он задержится надолго все же пока рано, даже несмотря на то, что показатели температурных столбиков опустятся до 7 градусов с отметкой "минус".

Как отмечают украинские синоптики, снег выпадет уже в ближайшие дни, но устойчивого снежного покрова ждать не следует, ведь температура воздуха будет часто колебаться в районе "нулевой" отметки.

Кроме этого, из-за перепадов температур и мокрого снега, который будет выпадать в регионах, на дорогах могут возникнуть гололед и оттепель. Кроме этого, особенно это касается водителей, нужно быть максимально внимательными на дорогах, ведь их накроет сильными туманами.

Отметим, что накануне во время общения с украинским синоптиком Игорем Кибальчичем " Телеграф " узнал, что декабрь, скорее всего, будет напоминать позднюю осень, а не полноценную суровую зиму. При этом специалист подчеркнул, что резких и сильных морозов в декабре не предвидится, хотя в течение нескольких дней температура в некоторых украинских областях может упасть до -10…-15 градусов.

Более подробно о том, какой будет погода на новогодние праздники и стоит ли украинцам ожидать, что дожди сменятся снегопадами, можно узнать в статье Телеграфа.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды #Синоптик
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