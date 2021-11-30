В Кривом Роге разыскивают мужчину за кражу денег для онкобольного ребенка (фото, видео)

Одного из участников кражи уже задержали

В Кривом Роге разыскивают мужчину за соучастие в похищении из местного магазина коробки с деньгами. Средства собирали для лечения онкобольного ребенка.

Как сообщает местное издание "Свои", инцидент произошел во вторник, 30 ноября, около 9:52 утра в продуктовом магазине "Зефир".

Известно, что один из мужчин вошел в магазин, пока продавщица отлучилась, и вырвал с прилавка прикрепленный бокс для благотворительности. На улице вора караулили его подельники, затем они скрылись.

Когда пропажу коробки заметила продавщица, она обратилась в полицию. Одного из воришек удалось задержать по горячим следам с украденным боксом в руках. Сумма, которую удалось собрать для помощи ребенку с онкологией, составила 10 тысяч гривен.

Еще одного участника кражи разыскивает полиция — он попал на камеры видеонаблюдения. Если вы узнали человека с фотографии ниже и вам известно о его местонахождении — просят звонить 102.

Этого мужчину разыскивает полиция за кражу бокса с деньгами из магазина

Ранее "Телеграф" сообщал о курьезном случае, случившемся с вором в Краматорске. Мужчина, находившийся в розыске, самостоятельно вызвал правоохранителей, чтобы они проконсультировали его по вопросу о том, не находится ли он в розыске.