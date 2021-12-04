Укр

Бил детей раскаленной кочергой: суд вынес приговор горе-отцу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Детей после случившегося изъяли из семьи Новость обновлена 04 декабря 2021, 09:47
Детей после случившегося изъяли из семьи

Полиции и суду понадобилось более чем полгода, чтобы завершить следствие и вынести обвинительный приговор.

На Хмельниччине на четыре года за решеткой осудили отца "воспитывавшего" детей раскаленной кочергой. Поводом для агрессии стала жалоба их мачехи. 

Об этом сообщает Нацполиция. 

Инцидент произошел еще в мае — тогда ожоги следы избиения на телах двух детей заметила сотрудница сельсовета. У восьмилетнего мальчика и его шестилетней сестры были повреждения ног, спины и ягодиц. 

 Как выяснили правоохранители, на непослушание детей пожаловалась мачеха. 38-летний мужчина решил разогреть кочергу в печи и избил детей.

Его признали виновным в пытках. Детей сразу же после инцидента изъяли из семьи, решается вопрос о лишении мужчины отцовских прав. 

Ранее "Телеграф" писал о двух недавних случаях пыток, которые приобрели общественный резонанс. На Луганщине осудили семью, которая издевалась над знакомым. Взрослые и подросток избивали мужчину, его также изнасиловали и убили. 

На Донетчине завершилось расследование в отношении обвиняемого, которому инкриминируют пытки кипятильником, связывание и убийство двух пожилых людей. Преступления были совершены в мае и июле этого года.

Теги:
#Дети #Хмельницкая область #Пытки #кочерга
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