В Каменском в авто нашли бездыханные тела молодоженов: подробности

Жуткую находку обнаружили в гаражном кооперативе "Центральный"

В Каменском Днепропетровской области обнаружили трупы двух молодых людей: тела 19-летних парня и девушки находились в автомобиле на территории одного из гаражных кооперативов города.

Как сообщает издание "Днепр Оперативный", трагическое событие произошло в воскресенье, 5 декабря.

Согласно предварительной информации, недавно поженившиеся молодые люди отравились угарным газом. Они долгое время находились в автомобиле, двигатель которого был включен. Тело молодого человека нашли на водительском сиденьи легковушки ВАЗ-2105, а труп девушки – на заднем пассажирском.

Обстоятельства и детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

Отметим, что утечку угарного газа довольно трудно распознать, ведь он практически не имеет запаха. Специалисты призывают граждан неуклонно соблюдать правила пользования газовыми приборами, особенно зимой, чтобы избежать вероятной беды.

Напомним, как в Хмельницком чиновники инициировали проверку из-за массового отравления школьников, на которое никак не отреагировали местные власти.