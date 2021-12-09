Впервые в Украине приговорили к тюрьме за подделку ковид-сертификата: подробности

Мужчина пытался продать фейковый сертификат за 1200 гривен

В Кривом Роге Днепропетровской области 42-летний мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за подделку ковид-сертификатов. Столь строгого наказания в нашей стране еще не было.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Как было установлено в рамках следствия, флешку с бланками сертификатов, а также печать врача и медицинского учреждения одного из населенных пунктов Украины криворожец приобрел на рынке в Покровском районе.

Распечатав фейковые свидетельства о вакцинации на принтере, злоумышленник проштамповал их недействительными печатями и разместил объявления о продаже на разных интернет-сайтах. За каждый бланк запросил по 1200 гривен.

Незаконные действия жителя Днепропетровской области удалось разоблачить правоохранительным органам, поэтому мужчину задержали.

Теперь по приговору суда обвиняемый был признан виновным в уголовном правонарушении и приговорен к лишению свободы сроком до двух лет.

Также напомним, "Телеграф" писал о еще одном случае подделки ковид-сертификатов на Днепропетровщине, где впервые в Украине за подобное правонарушение осудили медицинского работника.