Укр

Выпила больше: мужчина в Черкасской области зарезал жену из-за водки (фото 18+)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Нож Новость обновлена 11 декабря 2021, 14:46
Нож

Злоумышленник сам вызвал полицейских.

В Черкасской области мужчина по нелепой причине зарезал свою сожительницу во время застолья.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Происшествие произошло 9 декабря в селе Зоривка, что в Золотоношском районе. Пара совместно распивала водку, когда 40-летнему мужчине показалось, будто его 49-летняя гражданская жена выпила больше "огненной воды" чем он.

Возмутившись тем, что женщина не пожелала делиться алкогольным напитком, мужчина взял со стола нож и воткнул его в голову своей жертве.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

После содеянного мужчина обратился к полицейским и сам признался об убийстве.

В настоящее время его задержали и вручили подозрение о совершении уголовного преступления по первой части статьи 115 (умышленное убийство).

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К сожалению, в Украине алкоголь часто становится причиной конфликтов и нередко даже доходит гибели людей. Например, в Одесской области во время пьянки женщина "оскорбила мужское достоинство" своего знакомого, за что получила удар ножом в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась.

А в Киеве мужчина получил 15 лет тюрьмы за то, что в состоянии алкогольного опьянения набросился на малолетнего сына сожительницы с кулаками. Мальчик позже скончался в больнице.

Теги:
#Черкасская область #Алкоголь #Полиция #Убийство
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