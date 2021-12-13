Укр

Еще две области покидают "красную зону"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Карантин Новость обновлена 13 декабря 2021, 18:22
Карантин

Карантин в двух областях смягчат с 15 декабря.

В Украине продолжает снижаться количество новых случаев COVID-19, что может быть связано с уменьшением числа тестирований на выходных. Однако положительную динамику наблюдают и в Кабмине, в связи с чем было принято решение вывести еще два украинских региона из "красной зоны".

Об этом проинформировал министр Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что члены комиссии по ТЭБ и ЧС во время заседания в понедельник сошлись во мнении относительно перевода Хмельницкой и Винницкой областей в "желтую зону".

Таким образом эти области в полночь 15 декабря начнут жить по более мягким карантинным правилам.

Как сообщалось ранее, с 6 декабря в Украине вступили в силу новые правила карантина для "желтой зоны". В частности теперь для всех общественных заведений действует требование о наличии 100% вакцинированного персонала, кроме того посещать их могут лишь вакцинированные или переболевшие люди, а также те у кого есть негативный тест на COVID-19.

При этом проверка соответствующих документов стала обязательной для всех заведений, кроме АЗС, продуктовых магазинов, банков, аптек и ветеринарных магазинов.

Теги:
#Винницкая область #Хмельницкая область #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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