Укр

В райсовете Кривого Рога драка и минирование, сессию сорвали, фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Во время сессии здание заминировали Новость обновлена 21 декабря 2021, 12:11
Во время сессии здание заминировали

Участники конфликта осыпали друг друга взаимными обвинениями и оскорблениями. Дошло до потасовки.

В Кривом Роге сорвалась сессия местного райсовета. Она началась с инцидента, в результате которого выломали двери в сессионный зал оторвав одну створку, а продолжилась сообщением о минировании здания.

Об инцидентах сообщают региональные Телеграм-каналы и местные депутаты.

В попытке прорыва на заседания обвинили неких "титушек", которые якобы связаны с Денисом Векленко — депутатом совета от партии "Слуга народа".

Как сообщается, причиной скандала могла стать передача земель ликвидированного коммунального предприятия в собственность громад сел Новолатовка и Лозоватка.

В итоге в зал пришла полиция, в которую сообщили про минирование здание райадминистрации. Депутаты выходить не пожелали и при попытке начать сессию, Векленко начал отключать микрофоны, а при конфликте с представителем СМИ облил его водой. Началась потасовка. Ее помогали разнимать правоохранители. Возле здания дежурят спасатели и скорая.

Ранее "Телеграф" писал про скандал с театром русской драмы в Киеве. Из-за своего репертуара культурное заведение попало под прицел критиков.

Теги:
#Сессия #Днепропетровская область #Кривой Рог #Райсовет
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