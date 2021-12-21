Укр

Бил кулаком по лицу: в Ровно пьяный посетитель ресторана напал на медика "скорой" (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Полиция открыла производство по факту хулиганства Новость обновлена 21 декабря 2021, 17:05
Полиция открыла производство по факту хулиганства

Нападающий находился в нетрезвом состоянии

В одном из заведений общепита в городе Ровно агрессивный мужчина избил фельдшера "скорой" потому что тот, по его мнению, неправильно выполнял свою работу.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области, инцидент произошел вечером 20 декабря, на улице Орлова.

Согласно имеющейся информации, экстренная медицинская помощь прибыла в заведение общественного питания по вызову касаемо травмирования одного из посетителей. После прибытия медики подняли пострадавшего мужчину и вывели его на улицу, чтобы отвезти на осмотр в больницу. В какой-то момент его 34-летний товарищ начал нецензурно выражаться и обвинять врачей в неправильных действиях. Внезапно неадекват ударил 56-летнего фельдшера кулаком в лицо, в результате чего последний упал на землю вместе с медицинским ящиком, где находились лекарства. Стеклянные ампулы разбились.

Медицинский ящик с лекарствами
Медицинский ящик с лекарствами
Разбитые стеклянные ампулы
Разбитые стеклянные ампулы

На место происшествия сразу вызвали еще одну "скорую" и полицию. Задержать нападающего до приезда стражей порядка врачам помогли небезразличные посетители ресторана.

По предварительным сведениям мужчина, избивший фельдшера, находился в нетрезвом состоянии.

Теперь, согласно действующему законодательству, ему может грозить наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.

Напомним также, как в Ровно невакцинированная работница детского сада устроила потасовку в заведении во время тихого часа. Женщина получила поддержку трех неизвестных мужчин и избила коллег за отстранение ее от работы.

Теги:
#Полиция #Нападение #Хулиган #Скорая #Фельдшер
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