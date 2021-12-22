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Спасались от огня, выпрыгивая из окон: что произошло в отеле под Винницей (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Огонь распространялся с крыши вниз по зданию Новость обновлена 22 декабря 2021, 09:43
Огонь распространялся с крыши вниз по зданию

Пожар на Винничине в отельном комплексе "Баттерфляй" вспыхнул ночью 22 декабря.

Когда спасатели прибыли на место — здание уже было пустым. Погибшая молодая девушка и двое пострадавших выпрыгнули из окон, спасаясь от пожара, еще до прибытия подразделений ГСЧС. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Об этом журналистам сообщила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона Оксана Урбанская.

Крыша здания вспыхнула около трех ночи, сложности в тушении добавил ветер. Загасить огонь удалось в 05:26. Когда приехали спасатели в шестиэтажном здании отеля никого не было — людей эвакуировали раньше, среди них — 53 ребенка возрастом от 5 лет.

Возгорание началось на крыше
Возгорание началось на крыше
На тушение пожара понадобилось около трех часов
На тушение пожара понадобилось около трех часов

Погибшая девушка 19 лет была сотрудницей отельного комплекса. Двое пострадавших — еще одна девушка 2002 года рождения и 43-летний мужчина также работали в отеле. Они выпрыгнули из окна.

Пожар тушили с автолестницы
Пожар тушили с автолестницы
Горел отель Баттерфляй

Кроме 900 квадратов выгоревшей крыши пострадали также и комнаты верхнего этажа — пожарные разбирают завалы. Полиция уже начала уголовное дело, виновным угрожает от трех до восьми лет лишения свободы.

Последствия пожара в отеле
Последствия пожара в отеле

Ранее "Телеграф" сообщал про взрыв газа и пожар во львовской многоэтажке — пострадали люди.

Теги:
#Пожар #Винница #Винницкая область #Отель
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