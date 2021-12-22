Спасались от огня, выпрыгивая из окон: что произошло в отеле под Винницей (фото, видео)

Пожар на Винничине в отельном комплексе "Баттерфляй" вспыхнул ночью 22 декабря.

Когда спасатели прибыли на место — здание уже было пустым. Погибшая молодая девушка и двое пострадавших выпрыгнули из окон, спасаясь от пожара, еще до прибытия подразделений ГСЧС. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Об этом журналистам сообщила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона Оксана Урбанская.

Крыша здания вспыхнула около трех ночи, сложности в тушении добавил ветер. Загасить огонь удалось в 05:26. Когда приехали спасатели в шестиэтажном здании отеля никого не было — людей эвакуировали раньше, среди них — 53 ребенка возрастом от 5 лет.

Возгорание началось на крыше

На тушение пожара понадобилось около трех часов

Погибшая девушка 19 лет была сотрудницей отельного комплекса. Двое пострадавших — еще одна девушка 2002 года рождения и 43-летний мужчина также работали в отеле. Они выпрыгнули из окна.

Пожар тушили с автолестницы

Горел отель Баттерфляй

Кроме 900 квадратов выгоревшей крыши пострадали также и комнаты верхнего этажа — пожарные разбирают завалы. Полиция уже начала уголовное дело, виновным угрожает от трех до восьми лет лишения свободы.

Последствия пожара в отеле

Ранее "Телеграф" сообщал про взрыв газа и пожар во львовской многоэтажке — пострадали люди.