РосСМИ сообщают о подготовке Кремлем наемников для заброски на Донбасс: может ли это быть правдой

Российские СМИ могут намеренно устраивать информационное нагнетание вокруг ситуации на Донбассе

Издание "Медуза" сообщило в среду, 22 декабря, что вербовщики собирают в России группы наемников для "командировки" на Донбасс. Материал вышел на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о недопустимости размещения ракетных комплексов США и НАТО в Украине, а также вообще продвижении Альянса на Восток. И под аккомпанемент анонсированной министром обороны РФ Сергеем Шойгу атаки с применением химического оружия на Донетчине – якобы со стороны ВСУ и американских частных военных компаний.

Эксперты оценили для "Телеграфа" это информационное нагнетание.

Есть два варианта

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (с 22 июля 2015 года по 29 апреля 2016-го), руководитель и основатель волонтёрской группы "Народный тыл" Георгий Тука уверен, что происходит именно информационное нагнетание.

"Достаточно вспомнить заявления Путина и Шойгу от 21 декабря, – отмечает он. – Ярчайший пример такого нагнетания. Осталось только придумать, что бандеровцы изобрели "грязную бомбу" и заложили в подвалах Донецка".

Георгий Тука признался, что у него нет объективных данных, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, которую опубликовала "Медуза".

"Есть два варианта. Это может быть и сопровождение информационной истерии, которая происходит после ультиматума, выдвинутого Путиным в адрес США и НАТО. Либо это действительно подготовка к активным боевым действиям. Исключать тот факт, что РФ может воспользоваться созданием казус белли (повод для войны) для того, чтобы начать полномасштабное вторжение для "защиты русского народа Украины" было бы слишком легковерно, – подчеркивает Георгий Тука. – Если говорить о непосредственно оккупированной территории Донбасса, у меня на сегодняшний день нет оттуда фактов, подтверждающих повышение боевой активности".

Набор наемников в РФ идет постоянно

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук отмечает:

"У меня предвзятое отношение к двум так называемым оппозиционным медиа в РФ. Речь о "Дожде" и "Медузе". Если "Дождь" является "сливным бачком" Федеральной службы безопасности (ФСБ), то "Медуза" выполняет ту же функцию для Главного разведывательного управления (ГУР). Когда нужно что-то куда-то "слить" по указке сверху – они этим и занимаются".

Что касается набора наемников, то он в РФ никогда и не заканчивался, уверяет Михаил Макарук.

"Периодически идет волна люмпена, выходцев из народа, которые хотят на себе проверить принцип "были ничем – и стали всем". Показатель в этом смысле пример Моторолы", – считает эксперт.

Читайте также: Категория Новости России Ракеты долетят за 10 минут: Путин сделал новое заявление об Украине В Кремле продолжают говорить о вероятной угрозе со стороны США, а также о продолжении военных действий на Донбассе со стороны Украины

Речь о россиянине Арсене Павлове по прозвищу Моторола. Согласно расследованию Georgian Journal, он в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль в Ростове-на-Дону, после чего ему в полиции предложили выбор: либо тюремное заключение, либо отправка на Донбасс. Выбрал второе. Прославился своими зверствами, стал "Героем ДНР". 16 октября 2016 года был взорван в лифте одно из домов в Донецке, где проживал.

Михаил Макарук продолжает: "О Мотороле и о его половинке, даже ходила поговорка "вчера ты мыл машину, она сосала х*р – теперь они элита и гордость ДНР". Кем он был до того, как пришел грабить Донбасс? Наркоманом, мойщиком машин и их же угонщиком. Кем стал в итоге? Гордостью целой Дырляндии".

Но этот люмпенский поток "на Донбасс" из РФ закончился к 2016 году, отмечает спикер InformNapalm.

"Потому что в Россию с Донбасса пришло немало гробов. И дебилов стало меньше, – поясняет Михаил Макарук. – Потом в ОРДЛО приехал Захар Прилепин (российский политический и общественный деятель, писатель – прим. ред.) – поднимать патриотическую шваль под названием интеллигенция. Но она не особо поехала. Поэтому Захарка бегом вернулся назад".

Россиянам некем воевать с Украиной

По словам спикера InformNapalm, точеные наборы наемников по российским просторам были, есть и будут. Вопрос – в каком качестве.

"Часто их набирают в качестве инструкторов. Потому что сепар-движ, который сейчас находится там, даже их "оппозиционеры" постоянно говорят, что недобор. Стрелков (бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк; позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса – прим. ред.), Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский – прим. ред.) постоянно плачутся (теперь уже из России), что боеспособность частей так называемых "ДНР" и "ЛНР" падает из-за низкого качества и количества особого состава. Некоторые бригады укомплектованы всего на 40%", – отмечает Михаил Макарук.

Он акцентирует, что на Донбассе инструктора из РФ проходят в большинстве своем подготовку для выезда в Сирию, Ливию, ЦАР.

"Теперь еще добавилась Мали, а в ближайшее время добавится Чад. Им надо продуцировать что-то новое. Ребята всерьез задумались над тем, кем пополнять состав, – считает эксперт. – Если опираться на доктрину Герасимова, которой любят оперировать россияне, то сперва идет информационное нагнетание. Давайте вспомним Майдан: "бандеровцы, фашисты, хунта" и так далее. Но внутренняя аудитория это уже не воспринимает. И они пытаются сделать все информационные движи, какие только можно. Так и появляются все эти "танковые прорывы на Киев через Беларусь", "захват Полтавы, Днепропетровской области и так далее", "нахрапом взять Мариуполь". Что-то подобное мы периодически слышим восьмой год войны. Ну-ну, пусть попробуют".

Михаил Макарук не исключает, что россияне могут совершить прорыв определенной группировкой. Даже собрав в ней 180 тысяч. Могут что-то захватить. Но удержать не смогут.

"Для этого им нужна, как громадная армия, в 3-4 раза превышающая украинскую. При том, что ВСУ сейчас около 250 тыс., а оперативный резерв Украины составляет 300 тыс. штыков. И они будут призваны за 3-4 дня. А в 90 процентах случаев – это люди, которые прошли войну с 2014-го. И знают, как действовать. В отличие от тех русских вояк, что сейчас бряцают оружием у наших границ. То, что может воевать — уже уехало у них за границу. Россияне много где воюют. И не факт, что вернутся. Кроме того, им нужно наполнять свою базу в Армении после того, как отгребли там от Азербайджана и Турции. Там РФ полностью провалила борьбу "русского мира" против модернового Запада К тому же, сейчас нет электорального цикла у Путина, рейтинги падают. Более логичной тут выглядит не атака на Украину, а полное присоединение Беларуси. Что россияне и делают", – резюмирует Михаил Макарук.

О том, что Кремлю выгодно устроить с помощью войны или угрозы войны попытку нового "передела мира" между сильными политическими игроками, говорил "Телеграфу" и генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

При этом западные партнеры Украины грозят США жесткими санкциями в случае атаки на нашу страну.

В Кремле традиционно заявляют, что любые заявления о наращивании военной мощи России на украинских границах являются "искусственным нагнетанием истерики".