В Бердянске школьник с хакером из России "минировали" школы из-за неразделенной любви (видео)

Ребенок пошел на отчаянный шаг из-за безответной любви

В Запорожской области ученика девятого класса разоблачили в многочисленных "минированиях" учебных заведений. Таким необычным способом подросток решил отомстить за безответную любовь.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в среду, 22 декабря, школьник одного из местных учебных заведений, заручился поддержкой виртуального товарища из России и отправлял письма с угрозами о "заминировании" администрациям школ.

Предварительно следователям удалось выяснить, что 15-летний подросток и российский хакер потребовали заплатить им 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов.

В Бердянске задержан подросток-минер

В полиции также отмечают, что согласно результатам многочисленных обследований помещений школ, а также территорий вокруг, ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Так что информация о минировании была неправдивой.

Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении школьника и его родителей к уголовной ответственности.

По действующему законодательству такие действия могут быть наказаны сроком лишения свободы до 8 лет.

Также проверяются факты возможной причастности гражданина России к другим подобным преступлениям на территории Запорожской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Бердянске женщина, больная психическими расстройствами, пыталась совершить самоубийство: жительница города порезала себе вены и открыла газовые конфорки. В результате в квартире, где находился 6-летний ребенок, произошел взрыв.