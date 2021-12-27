Укр

На Донбассе очередное обострение: оккупанты ранили еще одного украинца

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Пострадавший находится в весьма тяжелом состоянии Новость обновлена 27 декабря 2021, 08:04
Пострадавший находится в весьма тяжелом состоянии

Боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра

Понедельник, 27 декабря, на фронте начался не самым лучшим образом — после полуночи в результате вражеских обстрелов тяжелые увечья получил один украинский военнослужащий. Нынешнее обострение происходит на фоне тревожных сообщений о вероятном скоплении российских войск рядом с украинскими границами.

Подробности инцидента рассказали в штабе ООС.

Известно, что огонь российские оккупанты вели в Донецкой области неподалеку Нью-Йорка (ранее пгт Новгородское). Для обстрелов позиций ВСУ использовались крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Нью-Йорк на карте Украины
Нью-Йорк на карте Украины

Украинский защитник, раненый в ходе внезапной атаки, получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь отчаянно борются медики.

Сообщается, что для прекращения вражеских обстрелов ВСУ пришлось открыть огонь в ответ.

Всего же за воскресенье у линии разграничения официально зафиксировано пять случаев нарушение режима тишины. К слову, нынешний раненый — уже второй за последние сутки.

Как ранее писал "Телеграф", 26 декабря на фронте украинский военнослужащий также получил тяжелые увечья в результате испытания противником беспилотного аппарата, которым было скинуто взрывное устройство.

Теги:
#Нью-Йорк #Война #Донбасс #Раненый #ОРДЛО #ВСУ #ООС
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