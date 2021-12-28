Боевик в российской форме пытался в одиночку "штурмовать" украинские позиции: подробности

Возле наблюдательного пункта одного из украинских подразделений произошел инцидент.

Несмотря на ожидание того, что в предновогодний период ситуация на Донбассе станет более контролируемая, продолжаются обстрелы и в том числе — с тяжелыми травмами. Двое украинских военных были ранены и находятся в госпитале. Кроме применения запрещенного Минскими соглашениями оружия, фиксируют и необычные инциденты. Так, к украинским военным пришел боевик "ЛНР" из оккупированной части Луганской области. Наемник принял наркотические средства и пошел через линию разграничения на позиции защитников Украины. Его задержали.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Инцидент произошел еще 27 декабря. Сорокалетний мужчина в русской форме был под сильным воздействием наркотиков. Он двигался к украинским позициям, его остановили, а затем передали сотрудникам СБУ.

При себе у нарушителя были документы оккупационных властей — паспорт псевдообразования "ЛНР". Как удалось установить, предварительно, мужчина был наемником. Он служил по контракту в одном из подразделений боевиков. Его личность уже была известна украинским правоохранителям — он еще до оккупации, с 2006 по 2012 год провел за решеткой из-за приговора в умышленном убийстве.

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Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе — снова обострение. В воскресенье боевики применяли беспилотник, а в понедельник — обстреливали позиции из пулеметов и другого оружия. За два дня ранения получили два украинских воина.