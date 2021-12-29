"Врач с ожогами успел вынести пациента": первое видео с места смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Очевидец говорит, что медики спасали пациентов, рискуя своей жизнью

В полиции Ивано-Франковской области рассказали подробности смертельного пожара в реанимации Косовской центральной районной больницы, где произошел взрыв, а затем начался пожар. Огонь унес жизни трех человек, коронавирус — еще одного пациента. Кроме того, три человека пострадали и направлены в больницу Ивано-Франковского областного центра.

В полиции говорят, что на место в 21:20 сразу же после звонка о ЧП прибыли и спасатели, и правоохранители. Первые оперативно потушили огонь и эвакуировали пациентов. Копы же расследуют трагедию, в которой погибли люди в реанимации.

Кроме того, один из местных жителей опубликовал видео, в котором видны последствия стихии: сгоревшие палаты и выбитые стекла. По словам мужчины, один из врачей получил ожоги дыхательных путей, но, невзирая на это, сумел вынести своего пациента на свежий воздух.

Пожар в Косовской больнице

Напомним, ранее смертельный пожар случился в отеле под Винницей, где ночевало более полусотни детей. Тогда погибла молодая девушка, а еще один пострадавший позднее скончался в больнице.