Украинский военный застрелился на Донбассе: подробности

Покойный был родом из Запорожья и служил по контракту

Во вторник, 28 декабря, в одной из военных частей Донецкой области было обнаружено тело украинского военнослужащего-контрактика. Предварительно утверждается, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Подробности сообщили в пресс-службе специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах объединенных сил 29 декабря.

Во время трагедии защитник нес службу на очередном боевом дежурстве. Причиной смерти стал выстрел в голову. Предварительно установлено, что выстрел был совершен из вверенного военнослужащему боевого оружия.

Также сообщается, что на момент смерти мужчине было 36 лет. Он был уроженцем Запорожья, а в армию пришел служить, заключив контракт.

Прокуроры, следователи и полицейские больше склоняются к версии суицида. Представители Мариупольской спецпрокуратуры уже даже начали расследование согласно ч. 1 ст. 115 с соответствующей пометкой о самоубийстве. При этом другие версии — вроде умышленного убийства или нарушения правил пользования оружием — пока не исключаются полностью.

Правоохранители пытаются восстановить как можно больше деталей, чтобы понять причину случившегося.

В прокуратуре сообщили о смерти контрактника

Напомним, что это уже не первая трагедия с военнослужащими за последний месяц. Как сообщал "Телеграф", на Днепропетровщине был обнаружен труп военного, замотанный в кусок линолеума. Сообщалось, что в его смерти могут быть виноваты сослуживцы.

Также мы писали о случае на Черниговщине, где солдат-срочник покончил с собой за месяц до дембеля.